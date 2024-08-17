انت الأن تتابع خبر كولر يُجدد رفضه لفكرة عودة لاعب الأهلي المُعار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد ملف الجزائري أحمد قندوسي لاعب وسط الأهلي المعار حاليًا إلى سيراميكا كليوباترا، تطورات متسارعة حيث يتردد الحديث عن مستقبله مع القلعة الحمراءن فبين رغبة اللاعب في العودة والاستمرار، وبين رؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، ما زال التفاوض مستمر من جهة مجلس إدارة النادي مع كولر والأيام المقبلة سوف تحسم مصير اللاعب في الفترة المقبلة.

كولر يعجب بقدرات قندوسي

أكد الإعلامي محمد الليثي أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر يقدر قدرات أحمد قندوسي الفنية، ويعتبره لاعبًا موهوبًا إلا أنه يرى في ذات الوقت أن أسلوب لعب اللاعب لا يتناسب تمامًا مع الخطة التي يسعى كولر لتطبيقها في الفريق، وهذا التباين في الأسلوب قد يمثل عائقًا أمام عودة قندوسي بشكل أساسي للفريق.

ومن جانبه يحرص قندوسي على العودة إلى الأهلي والمشاركة في البطولات القادمة، خاصة وأن لديه طموحًا كبيرًا في اللعب مع الفريق في كأس العالم للأندية والظهور بشكل جيد معه للحفاظ على مكانه في المنتخب الجزائري، ويعتبر اللاعب أن الأهلي هو بيته ويرغب في تحقيق المزيد من الإنجازات معه.

الأهلي لم يحسم موقفه بعد