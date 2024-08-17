انت الأن تتابع خبر في آخر مواجهات الدوري المصري سامي قمصان يُجري تغييرات على تشكيلة الأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري، لخوض آخر مبارياته في الموسم الحالي أمام فريق مودرن سبورت، وفي خطوة مفاجئة قرر الجهاز الفني بقيادة سامي قمصان إجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية للفريق، وذلك بهدف إراحة بعض اللاعبين الأساسيين قبل بداية الموسم الجديد، وفقًا لما هو مُتفق عليه بين كولر قبل سفره ومجلس إدارة النادي الأهلي.

راحة مستحقة للثلاثي الأساسي

شهدت القائمة المستدعاة لمواجهة مودرن سبورت غياب ثلاثة من أبرز لاعبي الفريق في الثلاث مباريات الأخيرة وهم محمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وكريم الدبيس، وقد جاء قرار استبعادهم بناءً على رغبة الجهاز الفني في منحهم فرصة للراحة والاستشفاء وذلك استعدادًا للموسم الجديد هذا إلى جانب إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين الآخرين الذين لم يُشاركوا في اللقاءات الماضية.

التشكل المتوقع للأهلي في مواجهة مودرن سبورت

من المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي الأساسي أمام مودرن سبورت العديد من التغييرات، حيث سيمنح المدير الفني سامي قمصان الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء والوجوه الجديدة لإثبات جدارتهم خاصة من لاعبي الشباب بالقلعة الحمراء، ومن المتوقع أن يكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:

مصطفى مخلوف

خط الدفاع:

خالد عبد الفتاح، ريندوف، أحمد عابدين، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط:

يوسف سيد، إسلام عبدالله، مصطفى أبو الخير

خط الهجوم:

محمد عبد الله، أحمد أشرف، محمود كهربا

جدير بالذكر أن هناك بعض لاعبي الشباب الذين لفتوا الأنظار لهم بشدة خلال المباريات الأخيرة، لدرجة جعلت الجماهير تُطالب بالمشاركة في كأس مصر بغرض إعطاءهم فرص أكبر للمشاركة والإحتكاك المحلي، حيث يُمكن الإعتماد على بعضهم في البطولات القادمة في الموسم المُقبل خاصة أن الفريق سوف يُشارك في عدد كبير من تلك البطولات.