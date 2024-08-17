نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يكشف عن سبب مفاجئ استبعاد سانشو أمام فولهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، سبب استبعاد جادون سانشو من قائمة الفريق التي خاضت مباراة أمس ضد فولهام في مستهل مشوار “الشياطين الحمر” في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تين هاج: عدوى في الأذن وراء استبعاد سانشو

قال تين هاج في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميل”: “أصيب جادون سانشو بعدوى في الأذن هذا الأسبوع، ولم يكن جاهزًا بنسبة 100٪”.

تابع: “ورغم ذلك كان يمكنه اللعب، لكن لدي خيارات واتخذت القرار بأننا نفضل لاعبين آخرين على مقاعد البدلاء، يمكن أن يتغير هذا وسيتغير”.

واستهل مانشستر يونايتد، مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على فولهام بهدف نظيف سجله جوشوا زيركزي في الدقائق الأخيرة من المباراة.