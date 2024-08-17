نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد يريد الرحيل عن نانت.. ويحدد وجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفكر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، في اتخاذ قرار بشأن مستقبله وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مصطفى محمد يفكر في الرحيل عن نانت

أفاد برنامج “سوبر ليج” المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”، بإن مصطفى محمد يفكر في مغادرة صفوف نانت الفرنسي بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مصطفى محمد لا يشعر بالارتياح في نانت، وعلاقته ليست على ما يرام مع المدرب الحالي.

وأضاف البرنامج حسب مصدر مقرب من مصطفى محمد، أن اللاعب غير مرتاح بسبب طريقة لعب مدرب نانت، ويفكر في الرحيل تجاه دوري آخر غير الفرنسي.

ويجذب مصطفى محمد، اهتمام عدة أندية في فرنسا وألمانيا، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة حسم مستقبل اللاعب سواء بالبقاء مع نانت أو الرحيل صوب نادي آخر.