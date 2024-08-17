تشكيل النصر المتوقع امام الهلال في كأس السوبر السعودي مساء الليلة

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رياض - احمد صلاح - يحتضن ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز مباراة قوية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي المتواجد في صفوفه النجوم العالمين كرستيانو رونالدو وساديو ماني ونظيره نادي الهلال في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر والهلال بكأس السوبر

وتنطلق المباراة التي يخوضه نادي النصر امام منافسة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مساء اليوم السبت والموافق 17 من شهر اغسطس الجاري على ملعب مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية على ان تذاع في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والثامنة وربع بتوقيت الامارات العربية المتحدة في كأس السوبر السعودي.

تشكيل النصر المتوقعه امام الهلال بكأس السوبر

ومن المتوقع ان يبداء المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لويس كاسترو تشكيل الفريق المتوقع امام نظيره نادي الهلال السعودي في اللقاء الذي يجمع بينهم ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي وجأت التشكيل بالاسماء الاتية:

حراسة المرمي :

بينتو ماثيوس

خط الدفاع :

سلطان الغنام – ايمريك لابورت – علي لاجامي – أليكس تيليس.

خط الوسط :

أيمن يحيي – عبدالله الخيبري – كارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم :

أوتافيو مونتيرو – كرستيانو رونالدو – ساديو ماني.

موقف كرستيانو من المشاركة في الدربي

وكان غاب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي كرستيانو رونالدو عن تدريبات الفريق يوم امس الجمعة والموافق 16 من شهر اغسطس الجاري بسبب شعوره بالارهاق ولكن الدون جاهز لخوض لقاء الدربي امام النصر السعودي في مباراة كأس السوبر.

كاسترو يسعى لتعويض غياب مارسيلو