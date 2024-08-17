بطولة المملكة لألعاب القوى تجمع 140 لاعباً ولاعبة

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رياض - احمد صلاح - بهدف اختيار عناصر المنتخب الوطني للناشئين والناشئات للمشاركة في البطولة العربية الشهر المقبل في السعودية، يشارك نحو 140 لاعبا ولاعبة في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى التي انطلقت الجمعة، لجميع الفئات العمرية.

وينظم البطولة الاتحاد الأردني لألعاب القوى على مدار يومين في ستاد جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة اربد.

وتشهد البطولة، منافسات قوية بين فرق الفئات العمرية المختلفة.

وأشار رئيس الاتحاد الأردني لألعاب القوى، الدكتور وليد الرحاحلة، إلى أن هذه البطولة مهمة لادخال اللاعبين في أجواء التنافس، واختيار المواهب التي تبرز نفسها وتحقق الإنجازات لتمثيل منتخباتنا الوطنية المختلفة في البطولات المقبلة.