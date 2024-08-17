نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مصطفى محمد يريد الرحيل عن نانت ونجم الأهلي يغادر إلى قطر خلال ساعات ولاعب برشلونة في طريقه إلى الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 17-8-2024 في السطور التالية:

مصطفى محمد يريد الرحيل عن نانت

يفكر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، في اتخاذ قرار بشأن مستقبله وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أفاد برنامج “سوبر ليج” المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”، بإن مصطفى محمد يفكر في مغادرة صفوف نانت الفرنسي بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مصطفى محمد لا يشعر بالارتياح في نانت، وعلاقته ليست على ما يرام مع المدرب الحالي.

وأضاف البرنامج حسب مصدر مقرب من مصطفى محمد، أن اللاعب غير مرتاح بسبب طريقة لعب مدرب نانت، ويفكر في الرحيل تجاه دوري آخر غير الفرنسي.

نجم الأهلي يغادر إلى قطر خلال ساعات

يُغادر أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الساعات القليلة القادمة من أجل إتمام انتقاله إلى نادي قطر القطري.

واتفق النادي القطري مع نظيره الأهلي على ضم أحمد عبد القادر إلى صفوفه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأنهى اللاعب كافة الإجراءات الخاصة بانتقاله لنادي قطر، حيث من المقرر أن يسافر إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة.

لاعب برشلونة في طريقه إلى الدوري الفرنسي

اقترب أحد لاعبي برشلونة، من الانتقال إلى الدوري الفرنسي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكر الصحفي سانتي أونا التابع لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، إن رين يقترب من التوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن ضم ميكايل فاي.

وأشار أونا إلى أن الصفقة في طريقها للحسم مقابل دفع رين مبلغ 10 ملايين يورو بالإضافة إلى 5 مليون كمكافأة ووضع شرط جزائي بقيمة 30 مليونًا.

ولفت إلى أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن مع ممثل اللاعب ولكن هناك اتفاق على مستوى الناديين.