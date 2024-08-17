نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتعويض سعود.. الهلال يسعى لضم نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولو نادي الهلال السعودي في مفاوضات جديدة مع احد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتأتي تلك الخطوة بعد اقتراب رحيل سعودي عبد الحميد إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الصيف، بعد وصول عروض احتراف عديدة للحصول على خدمات نجم الهلال هذا الصيف.

الهلال يفاوض ووكر

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن ممثلي عن نادي الهلال، فتحوا مؤخرا خطوط اتصال، مع إدارة نادي مانشستر سيتي، للاستفسار عن قابلية التعاقد مع مع كايل ووكر، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الهلال تسعى لمعرفة رأي إدارة الفريق الإنجليزي، قبل الدخول في المفاوضات الرسمية وإرسال العقود، في ظل اقتراب رحيل سعود عبد الحميد هذا الصيف.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، عن وجود رغبة من جانب إدارة نادي روما، لبدء التحرك لضم نجم المنتخب السعودي، سعود عبد الحميد في الميركاتو الصيفي الحالي.