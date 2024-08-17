انت الأن تتابع خبر استقالة محسن صالح من رئاسة لجنة التخطيط بالأهلي.. كواليس أزمته مع كولر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، باستقالته من رئاسة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بسبب أزمته مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي أصبح صاحب الكلمة الأولمى والأخير في إدارة ملف الكرة، وهو ما أكد محسن صالح لـ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عند تقدمه باستقالته.

محسن صالح يقدم استقالته من رئاسة لجنة التخطيط

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ موقع ترند نيوز:« محسن صالح، تواصل هاتفيًا مع محمود الخطيب، وأكد له رحيله عن مصبه كرئيسًا للجنة التخطيط، لاسيما أن العلاقة وصلت بينه وبين السويسري مارسيل كولر، إلى طريق مسدود، في ظل تمسكه برحيل خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، وهو ما تم الموافقة عليه من قبل الإدارة رغم رفضه رحيل بيبو.

أسباب استقالة محسن صالح

وأضاف المصدر:« محسن صالح، أكد لـ الخطيب، بأنه رفض إتمام الأهلي بعض الصفقات، وهو ما رفضه المدرب وتمسم بالتعاقد معه، مثل الفرنسي موديست، الذي فشل مع الفريق ورحل سريعًا، وكذلك رفض توصيه لجنة التخطيط بالتعاقد مع الظهير الأيسر المغربي جمال الشماخ لاعب فريق حسنية أغادير، وتمسك بالتعاقد مع يحيي عطية الله.

محاولات الخطيب لتراجع محسن صالح عن الاستقاله باءت بالفشل