انت الأن تتابع خبر التشكيل المتوقع للنصر السعودي في مواجهة الهلال بنهائي كأس السوبر وموعد المباراة والمعلقين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بناد النصر السعودي من أجل مواجهة نظيره الهلال السعودي ، تلك المباراة التي تأتي ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي في افتتاحية الموسم والتي يسعى من خلال رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل كسر هيمنة الزعيم عن طريق الفوز بهذا اللقب والذي سيكون بداية جديدة في تاريخ النادي لذا من المتوقع أن يدخل الفريق المباراة بقوة وعلى الجانب الأخر يرغب بطل الدوري الهلال في التعبير عن نفسه بشكل جيد وإرسال الرسائل القوية في بدايات المنافسة

– موعد مباراة النصر والهلال والمعلقين

جدير بالذكر أن تلك المباراة التي تجمع بين الفريقين من المنتظر لها أن تنطلق اليوم السبت الموافق 17 من أغسطس في تمام الساعة السابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة والربع بتوقيت أبو ظبي على أرضية ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية على أن يتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة كوكبة من ألمع المعلقين الرياضيين وهم ” فهد العتيبي، فارس عوض ، مدحت شلبي ” ، كما أن اللقاء يتم بثه بشكل حصري عبر قنوات SSC السعودية

– تشكيل النصر المتوقع في لقاء اليوم أمام الهلال