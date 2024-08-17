انت الأن تتابع خبر تفاصيل إعارة نجم الأهلي " أحمد عبد القادر " إلى الدوري القطري والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يمتلك النادي الأهلي العديد من المواهب ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم والتي تمنح الفريق أفضلية في كثير من الأوقات لكنها في نفس الوقت تخلق معها العديد من المشكلات التي تتمثل في معاناة بعض النجوم مع الجلوس على مقاعد البدلاء وهو أمر لا يجيد التعامل معه كل اللاعبين لذا كان من الحتمي على إدارة النادي أن تجد بعض الحلول من أجل حل تلك المشكلة الكبيرة والتي تتمثل في رحيل بعض هؤلاء اللاعبين خلال الميركاتو الحالي سواء على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي وهو أمر يحدد موقف اللاعب ومدى حاجة النادي له في المستقبل
– إعارة أحمد عبد القادر
- جدير بالذكر أن هناك الكثير من الأخبار التي تؤكد أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد عبد القادر الجناح الأيسر صاحب القدرات المهارية العالية من المنتظر أن تتم إعارته لصفوف قطر القطري على أن يطير اللاعب لقطر يوم الاثنين المقبل من أجل أن ينتظم في تدريبات الفريق
- في ذات السياق فقد كشفت التقارير الصحفية عن أن تلك الإعارة سوف تكون خالية من وجود بند الشراء على أن تستمر لمدة عام واحد فقط يحصل فيها النادي الأهلي على 550 ألف دولار كرسوم انتقال للاعبه ، وهو أمر يوضح لك مدى تمسك النادي بموهبته الكبيرة التي من الممكن ـأن تنفجر في أي لحظة .