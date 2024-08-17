انت الأن تتابع خبر الحريف بره التتش .. " الأهلي " يمنح الضوء الأخضر لنجم الفريق للرحيل .. هارب من حجم الدكة !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من نجوم كرة القدم مع الجلوس على مقاعد البدلاء وهي ثاني أسوء شئ في كرة القدم بعد الإصابات ، فلا يوجد لاعب كرة قدم حقيقي من الممكن أن يرضى بغير المشاركة اساسيا لذا فإن هناك الكثير من الحلول البديلة في تلك اللحظة والتي من أبرزها أن ترحل عن النادي وتبحث عن تجربة جديدة من الممكن أن تستطيع التعبير عن نفسك بشكل أفضل من خلالها وهو الأمر الذي ينطبق على الكثير من اللاعبين ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي يكتظ بكوكبة من النجوم والتي لا تنال القدر الكافي من المشاركات
– رحيل نجم الأهلي
- جدير بالذكر أن هناك بعض الأخبار التي تتحدث عن اقتراب رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم وصانع الألعاب المميز أحمد عبد القادر صوب الدوري القطري ليلحق بزميله السابق حمدي فتحي لكن من بوابة نادي قطر القطري والذي يتمسك بالتعاقد مع اللاعب بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية
- في ذات السياق فإن جل الأخبار تشير إلى أن انتقال نجم الأهلي سوف يكون على سبيل الإعارة فقط ولمدة عام بمقابل مادي يصل إلى 550 ألف دولار على أن يعود اللاعب من جديد لصفوف الفريق الأحمر بعد انتهاء تلك الفترة ، لذا من الممكن أن يكون السبب ورائها هو رغبة اللاعب في نيل المزيد من الدقائق داخل الملعب .