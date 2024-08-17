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أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب تشيلسي الجديد، إنزو ماريسكا، إنه سيكون من الأفضل لبن تشيلويل، الرحيل عن النادي بسبب معاناته لدخول تشكيل الفريق المزدحم، وذلك قبل مباراة الفريق الأولى بالدوري الإنجليزي أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، غدًا الأحد.

ويستمر عقد تشيلويل حتى 2027، وشارك الدولي الإنجليزي في 106 مباريات مع تشيلسي منذ انضمامه من ليستر سيتي عام 2020 وساعد الفريق الواقع في غرب لندن على الفوز بدوري أبطال أوروبا في العام التالي.

ماريسكا ينصح تشيلويل بالرحيل عن تشيلسي



وابتعد اللاعب (27 عامًا)، الذي يلعب عادة في مركز الظهير الأيسر مع تشيلسي، عن التشكيل الأساسي بعد وصول الإسباني مارك كوكوريلا في عام 2022.



وغاب تشيلويل عن الملاعب بسبب الإصابة الموسم الماضي، وشارك في 21 مباراة في كافة المسابقات.



وقال ماريسكا للصحافيين: "تشيلي (تشيلويل) لم يتدرب خلال الأيام القليلة الماضية لأنه كان مريضًا، من الواضح أنني أحب الطريقة التي يلعب بها لكن المشكلة هي أنه يعاني معنا قليلًا للعثور على أفضل مركز له.



وأضاف: "تدرب صباح أمس (الجمعة) 22 لاعبًا، وإذا سألتهم جميعًا سيقولون إنهم يريدون اللعب ضد مانشستر سيتي غدًا الأحد، ولكن هذا مستحيل، عندما يتدربون كل يوم ولا يشاركون، فهذا ليس أمرًا جيدًا لهم أو لي، حيث يتعين علي اتخاذ قرار، ربما يكون من الأفضل الرحيل والمشاركة باستمرار في مكان آخر، فترة الانتقالات مفتوحة لذلك سنرى ما سيحدث".