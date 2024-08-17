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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة اليوم أمام فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني "الليجا".
قائمة برشلونة جاءت كالتالي:-
تير شتيجن - كوبارسي - بالدي - مارتينيز - فيران توريس - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - رافينها - إيناكي بينا - بابلو توري - كريستينسين - كاسادو - ب أو فيكتور - لامين يامال - كوندي - إيريك - أسترالاغا - بيرنال - أليكس فالي - فورت - جيرارد مارتين - دومينغيز.