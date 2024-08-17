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رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر مباراة تحصيل حاصل أمام فريق مودرن سبورت في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة الدوري الممتاز في مباراة سموحة بعد الفوز بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليتوج المارد الأحمر ببطولة الدوري الممتاز قبل نهاية 3 جولات .

استقالة خالد بيبو رسمياً عقب مباراة مودرن سبورت

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قد غادر القاهرة عقب التتويج ببطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي في إجازة قصيرة لمدة أسبوعين.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة عن سيناريو اعتذار خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عن منصبه في الفترة القادمة بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر في تصريحاته الخاصة إن خالد بيبو سيخرج عقب مباراة مودرن سبورت اليوم في بطولة الدوري الممتاز ليعلن رحيله كأمر طبيعي عقب نهاية الموسم مثل باقي الادارات في النادي الأهلي وبذلك يرفع الحرج عن مجلس الإدارة.

وأضاف:” سيتم هذا السيناريو حتي يظهر الأمر هو استقالة خالد بيبو من منصب مدير الكرة في النادي الأهلي وليس إقالة كما تردد في هذه الفترة الماضية”.

سيناريو رحيل خالد بيبو عن الأهلي .. وبديل مفاجأة