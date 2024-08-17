نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. من رئيس لجنة التخطيط الجديد بنادي الأهلي؟ "بديل محسن صالح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي، إيجاد بديل مناسب لخلافة محسن صالح في رئاسة لجنة التخطيط داخل القلعة الحمراء، في ظل أهمية الفترة الحالية والتي يخوض بها الفريق العديد من المفاوضات المختلفة لحسم ملف الصفقات الجديدة.

وتقدم محسن صالح باستقالته من منصبه كرئيس لجنة التخطيط بالأهلي، بعد 5 سنوات من العمل الشاق داخل الفارس الأحمر، أيضا في ظل الهجوم المتكرر من جماهير الفريق على منصات السوشيال ميديا بسبب فشل بعض الصفقات.

- الأهلي يبحث عن بديل محسن صالح

وتبحث إدارة النادي الأهلي عن بديل جديد في منصب رئيس لجنة التخطيط بعد رحيل محسن صالح، حيث من الممكن تشكيل لجنة جديدة لتسيير أعمال لجنة التخطيط في ظل ضيق الوقت الحالي، لحسم بعض التعاقدات في الميركاتو الجاري.

وتفكر إدارة القلعة الحمراء، في إسناد مهام لجنة التخطيط مؤقتا إلى شركة الكرة داخل الأهلي لحين الانتهاء من الصفقات المنتظرة هذا الصيف اختيار بديل جديد ومناسب.

ونجح مسؤولي الأهلي هذا الصيف في التعاقد مع المدافع يوسف أيمن من فريق الدحيل القطري والمغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي.

