انت الأن تتابع خبر غير متوقع .. حكم معتزل يتصدر نهائي السوبر بين الهلال والنصر: أزمة جديدة في الوسط الرياضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي، المزمع إقامته مساء اليوم. يلتقي الفريقان الكبيران، الهلال والنصر، على لقب كأس السوبر السعودي، في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الطاقم التحكيمي

كشف الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تعيين الحكم البرتغالي أرتور دياز البالغ من العمر 45 عاما، لإدارة مباراة النهائي بين الهلال والنصر الجدير بالذكر أن دياز قد قدم طلبا رسميا للاتحاد البرتغالي مؤخرا يفيد فيه باعتزاله التحكيم بشكل نهائي، مما يضيف بعدا مثيرا للجدل حول اختياره لإدارة مباراة بهذا الحجم.

إلى جانب دياز سيتكون الطاقم التحكيمي المساعد من البرتغاليين بيدرو ريبيرو وبيدرو مارتينيز في حين سيكون فيصل البلوي حكمًا رابعًا في ديربي النهائي.

الجدل والتوقعات

أثار اختيار الحكم المعتزل دياز لإدارة نهائي السوبر السعودي جدلا واسعا في الشارع الرياضي، حيث أعرب مشجعو الهلال والنصر عن مخاوفهم من حدوث أخطاء تحكيمية قد تؤثر على مجريات المباراة، خاصةً في ظل بعض الأزمات التحكيمية التي شهدتها مباريات الفريقين الأخيرة.

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