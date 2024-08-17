نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة استبعاد المصرية فريدة عثمان من أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، المهندس شريف العريان، حقيقة ما حدث في مشكلة لاعبة المنتخب المصري للسباحة، فريدة عثمان، وعدم سفرها للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال العريان في تصريحات صحافية: "ليس دور اللجنة الأولمبية إعداد اللاعبة للبطولات ولكن دورنا يقتصر على مناقشة خطط الإعداد التي يضعها الجهاز الفني بموافقة الاتحاد والموافقة على تنفيذها".

وأوضح العريان: "دار حديث تليفوني بيني وبين شريف حبيب، مدرب اللاعبة، وعلمت خلاله أنه مع فريدة في مطار إيطاليا عائدين منها بعد المشاركة في آخر بطولة تأهيلية للأولمبياد، وخلال الحوار أخبرته وأخبرت فريدة لطمأنتها ورفع روحها المعنوية بأنها ستشارك بإذن الله في أولمبياد باريس حيث أرسل الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس خطاب لنظيره الدولي به أسماء اللاعبات المصريات اللاتي يرشحهن الاتحاد المصري للحصول على (الكوتا) العالمية لعدم تأهل فتاة مصرية بالرقم التأهيلي (ايه كت) ".

وأضاف: "كان اسم فريدة عثمان هو الأول في الترتيب يليها اللاعبة لوجين عبد الله، وبالتالي تم ارسال هذا الخطاب من الاتحاد الدولي للجنة الأولمبية الدولية للموافقة على مشاركة فريدة في باريس".

وأكد العريان: "حسب قوانين اللجنة الأولمبية الدولية يتم منح مقعد (الكوتا) العالمية للاعب لم يحصل عليه مرتين ولم يتجاوز الـ30 عامًا، وفريدة لم تستخدم هذا المقعد سوى مرة واحدة في أولمبياد لندن 2012 حيث تأهلت لأولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020 من خلال تحقيق الرقم التأهيلي (ايه كت)، وبما أن فريدة لم تصل بعد إلى عامها الـ30 حيث يتبقى لديها عدة أشهر فقد توقعت أن تمنح اللجنة الأولمبية الدولية هذا المقعد لفريدة عثمان".

وأضاف العريان: "بعد مكالمتي مع شريف حبيب وفريدة عثمان بيومين، طلب مني المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية للتأكيد على ترشيح اسم فريدة عثمان للحصول على (الكوتا) العالمية حيث أن هناك اتجاه لعدم اعطاءها (الكوتا)".

وأردف: "بالفعل خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية وكان الرد أن ننتظر والاتحاد الدولي سيتم تبليغه بالأسماء النهائية، وفي اليوم التالي كانت فريدة ستأتي إلى الجامعة الأمريكية لعمل جلسة تصوير ملابس البعثة وقمت بحجز تدريب لها في الجامعة وبعد انتهاءها من التدريب توجهت لها وأبلغتها بأن مشاركتها لم تؤكد بعد وأننا في انتظار رد اللجنة الأولمبية الدولية".

وأكد: "بعد ذلك بعدة أيام، وصل الاتحاد المصري للسباحة الخطاب الرسمي من الاتحاد الدولي والذي أعطى (الكوتا) العالمية للسباحة لوجين عبد الله وليس لفريدة عثمان دون إبداء أي أسباب أو تفاصيل".

واختتم العريان تصريحاته قائلًا: "فريدة بطلة كبيرة أعطت لمصر الكثير وكنت اتمنى مشاركتها في أولمبياد باريس لتختتم مسيرتها الرياضية بالمشاركة في رابع أولمبياد على التوالي، ولكني أؤكد أنه لا يوجد قراءة خاطئة لأي خطابات جاءت من اللجنة الأولمبية الدولية، ولكن كان هناك خطأ في التوقع من جانبي وأعتذر لفريدة عن هذا الخطأ إذا كان تسبب لها في إحباط".