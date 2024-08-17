نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يمنح نجمه حرية تقرير مصيره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح نادي ليفربول، أحد نجومه حرية تقرير مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ليفربول يترك لـ جوميز تقرير مصيره

ذكر موقع “ليفربول إيكو” إن النادي لا يسعى لبيع جو جوميز لكن الإدارة تترك القرار له إذا أراد الرحيل.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن المدرب أرني سلوت سيكون سعيدًا ببقائه للقتال على مركز للعب لكن القرار بيد جوميز.

ولم يسافر جوميز، رفقة زملائه لخوض مباراة إبيسويتش في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، اليوم السبت.

ويرى جوميز، نفسه خارج خطط المدرب سلوت، في منافسات الموسم الجاري.