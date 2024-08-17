عاجل.. محمد صلاح يكتب رقمًا قياسيًا جديدًا بعد هدفه أمام إيبسويتش

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، رقمًا تاريخيًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدفه أمام إبسويتش تاون.

وتمكن الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول من تسجيل هدف الريدز الثاني، أمام إبسويتش تاون، في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي نادي ليفربول أمام نظيره فريق إبسويتش تاون، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم تاريخي لـ محمد صلاح

وأصبح محمد صلاح هو أكثر لاعب سجل أهداف في الجولة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 أهداف.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق إبسويتش تاون، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز