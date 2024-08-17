نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت محكمة استئناف الاسكندرية، موعد أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتهمة دهس أمين شرطة على طريق الساحل الشمالي.

وحددت المحكمة جلسة يوم الاثنين المقبل كأول جلسات محاكمة أحمد فتوح، أمام محكمة جنايات مرسى مطروح، وذلك فيما نسب إليه من ارتكابه لجريمة القتل الخطأ، والقيادة تحت تأثير مخدر.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس أحمد فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد التحفظ عليه مباشرة أثناء ارتكابه الجريمة فجر الأحد الماضي.

وعادت مرة آخرى النيابة العامة المصرية وجددت حبس أحمد فتوح لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق، بعد تأكد تعاطيه لمخدر الحشيش أثناء القيادة.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم أحمد فتوح كان يقود السيارة بسرعة فائقة تتخطى الحاحز المقرر، بالاضافة إلى قيادته تحت تأثير المخدر، الأمر الذي تسبب في اصطدامه بأمين الشرطة الذي توفى في الحال.