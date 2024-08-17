نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يسجل ويصنع ويقود ليفربول للفوز على إبسويتش تاون بمشاركة سام مرسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره إبسويتش تاون بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب "بورتمان رود"، وذلك في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة ليفربول وإبسويتش في الدوري الإنجليزي

أرسل سام مرسي لاعب إبسويتش تاون في الدقيقة 20، عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جاكوب جريفز برأسية، ولكن تصدى لها الحارس أليسون بيكر.

وسدد ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول في الدقيقة 45، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بعيد عن المرمى.

وسجل ديوجو جوتا أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 60، بعد تمريرة من محمد صلاح إلى زميله جوتا الذي استقبلها بتسديدة يسارية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 65، بعد تبادل التمريرات بينه وبين دومينيك سوبوسلاي، أنهاها صلاح بتسديدة أرضية من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من تحت يدي الحارس والتون وسكنت الشباك.