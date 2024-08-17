نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذئاب في مواجهة أرتيتا.. تشكيل ولفرهامبتون الرسمي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن غاري أونيل، المدير الفني لنادي ولفرهامبتون عن تشكيل فريقه الأساسي ضد نظيره نادي أرسنال في مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ولفرهامبتون وأرسنال في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ولفرهامبتون الرسمي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

ويستضيف ملعب الإمارات أحداث لقاء الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي والذي يجمع بين الذئاب والجانرز في مباراة قوية يسعى كلاهما للفوز بها.

وجاء تشكيل ولفرهامبتون على النحو التالي:-

حراسة المرمى: جوزيه سا

الدفاع: دوهيرتي - ماسكويرا - توتي - آيت نوري

الوسط: بيليجارد - لامينا - جواو جوميز

الهجوم: رودريجو جوميز - هوانج - ستراند لارسن