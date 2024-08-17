انت الأن تتابع خبر مواجهات برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني 2024-2025 قبل مباراة الليلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره نادي فالنسيا في الجولة الأولي من بطولة الدوري الأسباني للموسم الجديد 2024-2025 في المباراة الذي يسعى فيه البرسا للفوز من اجل العودة إلي التتويج بلقب الدوري الإسباني الذي يغيب عنه منذ فتره.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني

وتنطلق الموجه المرتقبة والمنتظره لعشاق وجماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة امام نظيره نادي فالنسيا مساء اليوم السبت والذي يوافق 17 من شهر اغسطس الجاري على ان تنطلق في تمام الساعه العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والحادية عشر ونصف بتوقيت الامارات العربية المتحده ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني.

موجهات برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني

وتواجه الفريقين برشلونة والفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا في اخر 5 لقأت ببطولة الدوري الإسباني استطاع البرسا الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاء وحيد سجل خلالهما 11 هدف بينما استطاع فالنسيا احراز 4 اهداف.

مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني 2022

في بطولة الدوري 2022 في لقاء الدور الثاني من بطولة الدوري الإسباني بالمباراة التي اقيمت على ملعب ميستايا الذي يقام عليه مباراة اليوم وفازت البرسا بنتيجو 4 اهداف مقابل هدف وحيد.

مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني 2023

وفي بطولة 2023 بلقاء الدور الأول علي ملعب ميستايا بالمباراة التي اقيمت يوم 29 من شهر اكتوبر لعام 2022 وانتهت بفوز البرسا بنتيجة هدف نظيف سجله ليفاندوفسكي وفي لقاء الدور الثاني فاز برشلونة ايضا بنتيجة هدف نظيف بالمباراة التي انطلقت على الكامب ناو.

لقاء برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني 2024