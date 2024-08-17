محمد صلاح ملك البدايات مع ليفربول وإيبسويتش تاون الضحية الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفرعون المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في التألق أمام نظيره نادي إيبسويتش تاون في افتتاح الريدز بالجولة الأولى من مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى ليفربول مع ايبسويتش تاون مساء اليوم السبت والموافق السابع عشر من أغسطس الجاري، على ملعب بورتمان رود، معقل الأخير.

نتيجة مباراة ليفربول وايبسويتش في الدوري الإنجليزي

وفاز ليفربول تحت قيادة أرني سلوت بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح جوتا التسجيل لصالح ليفربول بإحراز الهدف الأول في الدقيقة ستون من عمر الشوط الثاني وبمساعدة من صلاح.

بينما عزز محمد صلاح يثاني أهداف اللقاء في الدقيقة الخامسة والستون بهدف قوي لم يقدر دفاع أو حارس مرمى ايبسويتش في التصدي له.

ويكون بذلك محمد صلاح قد نجح في التسجيل أو الصناعة في كل موسم لعبه مع ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي؟

عام 2017 هدف ضد واتفورد

عام 2018 هدف ضد ويست هام

عام 2019 هدف وتمريرة حاسمة ضد نوريتش

عام 2020 هاتريك في شباك ليدز

عام 2021 هدف وتمريرتين حاسمتين ضد نوريتش

عام 2022 هدف ضد فولهام

عام 2023 تمريرة حاسمة ضد تشيلسي

عام 2024 هدف وتمريرة حاسمة ضد إبسوتش تاون