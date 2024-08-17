نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غياب جوندجان عن قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سبب غياب النجم الألماني إيلكاي جوندوجان، لاعب خط وسط فريق برشلونة عن قائمة فريق التي ستخوض مواجهة فالنسيا.

وغاب النجم الألماني عن قائمة الفريق رفقة 9 لاعبين آخرين، لم يتواجدوا ضمن قائمة الفريق التي ستلاقي فالنسبا مساء اليوم السبت في الجولة الأولى بالدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إيلكاي جوندوجان لا يعاني من إصابة قوية، ولكن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة قرر إراحة اللاعب، وذلك عقب الضربة القوية التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة.