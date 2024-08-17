حمزة الجمل يحصل على الرخصة التدريبية "برو" من الاتحاد الآسيوي

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أحمد جودة - القاهرة - حصل حمزة الجمل المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي على أعلى رخصة تدريبية "برو" من الاتحاد الآسيوي وذلك بعد الانتهاء من أخر ورشة تدريبية خاصة بالرخصة في دولة العراق.

حمزة الجمل يحصل على الرخصة التدريبية "برو"

وتعتبر رخصة " برو " هي أعلى شهادة تدريبية في كرة القدم حيث يحق لمن يحصل عليها في التدريب بأي دوري للمحترفين كما أنه يصبح محاضر للمدربين ومعتمد على مستوى العالم.

وحصل حمزة الجمل على الرخصة بعد حضور الورشة الأخيرة في دولة العراق والتي كانت تحت قيادة طاقم مطورين من بلجيكا بقيادة " كريس " أحد أهم المطورين لكرة القدم في بلجيكا.

ومن جانبه أعرب حمزة الجمل عن سعادته بالحصول على هذه الرخصة بعد دورات تدريبة وورش عمل استمرت لمدة عام ومؤكدا على أن حصوله على هذه الرخصة يعتبر بمثابة انجاز للمدربين المصريين وإنجاز جديد يضاف لشعب الإسماعيلية على اعتبار أنه أول مدرب من الإسماعيلية يحصل عليها وقال:" هذه الرخصة تعتبر فخر لكل إسمعلاوي وليس لحمزة الجمل فقط ".

وقدم حمزة الجمل الموجود في العراق حاليا الشكر للاتحاد الأسيوي لكرة القدم الذي سمح له بالحصول على الرخصة وللكابتن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم على التعاون والتقدير الذي وجده هو والكابتن حسام البدري في العراق طوال فترة إقامة الورشة الأخيرة للحصول على الرخصة.

واختتم حمزة الجمل تصريحاته مؤكدا على أنه رفض خلال الفترة الأخيرة العديد من العروض التدريبية للتفرغ التام للانتهاء من المنهج الخاص بالرخصة التدريبية "برو".

وقال:" الحمد لله بعد الحصول على جميع الرخص التدريبية السابقة وصلت اليوم لأهم رخصة تدريبية وهي " برو " والتي تعتبر بمثابة انجاز كبير يحسب لأي مدرب "