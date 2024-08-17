نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ومنافسه التقليدي الهلال في لقاء قوي وحاسم بينهم بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بعد قليل ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الهلال والنصر

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والنصر مساء السبت في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:15 بتوقيت أبوظبي.

كيف تأهل الهلال والنصر؟

وانتصر الزعيم على نظيره أهلي جدة بنتيجة 4/1 بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الإصلي للمباراة 1/1 وفاز النصر أمام التعاون بهدفين نظيفين سجلهم أيمن يحيى صنع كريستيانو رونالدو وسجل الهدف الثاني النجم البرتغالي أيضا.

تشكيل النصر أمام الهلال

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام- علي لاجامي- إيميريك لابورت- أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري- أوتافيو مونتيرو- مختار علي.

خط الهجوم: أيمن يحيى- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.