انت الأن تتابع خبر ماذا عن الزمالك؟.. بشرى سارة للأهلي من كاف قبل مباراة السوبر الإفريقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قرارا هاما بشأن تسجيل اللاعبين الجديد، وذلك قبل المباراة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، التي تجمع بين بطل بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

قرار هام من كاف بشأن الصفقات الجديدة