انت الأن تتابع خبر فرمان كولر يحسم مصير الشحات فى الأهلي.. و3 اسباب تجعل الإعارة الخليجية على كف عفريت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الفترة الماضية، تألق حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وهو ما لفت أنظار الخليج إليه، حيث وصلت عروض خليجية تهدد برحيله عن القلعة الحمراء.

وأبلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لجنة التخطيط، بحاجته لخدمات الشحات، مطالباً بالتمسك به وعدم رحيله.

اسباب تمسك كولر بالشحات