انت الأن تتابع خبر عاجل .. الخطيب يوجه الشكر للجنة التخطيط بالأهلي ومفاجأة مدوية للجماهير والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تم التوضيح من خلال مصدر موثوق من النادي الأهلي المصري عن قيام محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بتقديم استقالته من المنصب الذي يشغله، بالإضافة إلى أنه تم توضيح في تصريحات تدل على أن رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قرر تقديم استقالته للكابتن محمود الخطيب خلال الساعات القليلة القادمة، وإليكم التفاصيل.
سبب استقالة محسن صالح
- صرح المصدر التابع للنادي الأهلي المصري أن محسن صالح يرى بأن هذا الوقت المثالي لتقديم استقالته وبالأخص عقب انتهاء منافسات الموسم الكروي، وقضى رئيس لجنة التخطيط محسن صالح خمسة أعوام في هذا المنصب ويعود سبب هذا القرار في أنه يريد تجنب الأعمال الإدارية عقب فترة مليئة بالأحداث.
هل سوف يتم تشكيل لجنة تخطيط جديدة أم لا ؟
- من المتعارف عليه أن استقالة محسن صالح من رئاسة لجنة التخطيط عقب خمس أعوام قضاء كرئيس للجنة كان ذلك طبيعي بسبب انتهاء منافسات الموسم، بالإضافة إلى أن محسن صالح يرغب في الابتعاد عن العمل بعد قضاء فترة صعبة، وحتى الآن لم يتم الاستقرار.
- هل سوف يتم تشكيل لجنة تخطيط جديدة أم لا، حيث قام الكابتن محمود الخطيب بتوجيه الشكر لرئاسة لجنة تخطيط النادي الأهلي والذي كان يرأسها كلا من محسن صالح وزكريا ناصف لمدة ثلاث سنوات، ويذكر أن فريق النادي الأهلي سوف يلتقي اليوم مع مودرن سبورت ضمن مباريات من الجولة 34 والتي تعتبر الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز، بداية المباراة سوف تكون في الساعة 9:00 مساء باستاد القاهرة.