نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات انتقال أوسيمين إلى تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن عودة المفاوضات الخاصة بانضمام النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي الإيطالي إلى تشيلسي الإنجليزي ولكنها تعقدت مرة أخرى.



وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن تشيلسي لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع أوسيمين، حيث تم إعادة فتح المفاوضات منذ فترة ولا تزال المفاوضات مستمرة.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن تشيلسي أبلغ نابولي بأنه مهتم بالتعاقد مع أوسيمين على سبيل الإعارة في الأيام الماضية.



وألمح فابريزيو رومانو أن المشكلة هي أن أوسيمين ووكلائه كانا دائمًا واضحين وهم غير منفتحين على الرحيل عن نابولي على سبيل الإعارة كما أنهم يرفضون تخفيض الراتب.



وأوضح فابريزيو رومانو أنه في الوقت نفسه ينظر تشيلسي إلى روميلو لوكاكو وفيكتور أوسيمين كصفقتين منفصلتين ولا توجد مفاوضات بشأن المبادلة بل يركز تشيلسي على بيع لوكاكو في صفقة دائمة.