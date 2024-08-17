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أحمد جودة - القاهرة - مجانا وبدون اشتراك .. شاهد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم بدون تقطيع بث مباشر - الدوري الإسباني 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإسباني 2024.. تشتعل الأجواء الكروية في الليلة الأولى من الدوري الإسباني، حيث يستضيف ملعب "مستايا" في فالنسيا مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الليجا، برشلونة وفالنسيا.

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مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني 2024

مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2024

يدخل برشلونة المباراة وهو عازم على تحقيق بداية قوية للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك، حيث يسعى الفريق الكتالوني لاستعادة بريقه والانفراد بصدارة الليجا. على الجانب الآخر، يأمل فالنسيا في تقديم أداء قوي ومفاجأة الجميع، خاصة بعد موسم مخيب للآمال في الموسم الماضي وستكون هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرات كلا الفريقين، وفرصة للبارسا لإثبات جدارته بالمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2024

عشاق الكرة الإسبانية على موعد مع ليلة كروية ساخنة، حيث يستضيف ملعب "مستايا" اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، قمة كلاسيكو إسباني مصغر بين برشلونة وفالنسيا في افتتاح الدوري الإسباني. تتجه الأنظار إلى هذه المباراة التي تعد الأبرز والأكثر انتظارًا في الجولة الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2024

يستعد عشاق الكرة الإسبانية لحظة الحقيقة، حيث ستنقل مباراة القمة بين برشلونة وفالنسيا في افتتاح الدوري الإسباني عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1. ولتعزيز متعة المشاهدة، ستقدم القناة تغطية شاملة للمباراة مع تعليق شيق من نخبة المعلقين الرياضيين، مما يضمن تجربة مشاهدة استثنائية للجماهير.

‏ تاريخ مباريات البارسا وفالنسيا في الدوري الأسباني قبل لقاء اليوم

التقى الفريقين في 178 مُباراة.

فاز البارسا في 89 مباراة.

وسيطر التعادل على 46 مباراة.

وفاز فالنسيا في 43 مباراة.

سَجل النادي الكتالوني 340 هدفًا.

أحرز فالنسيا 246 هدفًا.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا في الدوري الإسباني اليوم



وجاء تشكيل برشلونة المتوقع على النحو التالي