نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعتي القاهرة وعين شمس ومعاهد التعليم العالي يسيطرون على المراكز الأولى في بطولة الجودو للجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطرت جامعتي القاهرة وعين شمس ومعاهد التعليم العالي على اغلب المراكز الاولى في بطولة الجودو للجامعات على مستوى الطلبة والطالبات التي أقيمت ضمن النسخة ٥١ من دورة الشهيد الرفاعي تحت رعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في المركز الاوليمبي بالمعادي.

نتائج بطولة الجودو للجامعات

وجاءت نتائج نهائيات البطولة على مستوى مسابقات الطالبات:

- وزن (Open): المركز الأول: فرح علي - التعليم العالي

- ⁠وزن (+٧٨) كجم: المركز الأول: فرح علي - التعليم العالي

- ⁠وزن (٧٨) كجم: المركز الأول: ندي أشرف - عين شمس

- ⁠وزن (٧٠)كجم: المركز الأول: سارة أشرف - عين شمس

- ⁠وزن (٦٣)كجم: المركز الأول: آلاء محمود - طنطا

- ⁠وزن (٥٧) كجم: المركز الأول: سارة هاني - جامعة حلوان

- ⁠وزن (٥٢) كجم: المركز الأول: سارة عماد - جامعة بدر

- ⁠وزن (٤٨) كجم: المركز الأول: نورا أحمد - مصر للعلوم

اما نتائج مسابقات الطلبة فكانت كالتالي:

- وزن (Open): المركز الأول: هادي حسين - القاهرة

- ⁠وزن (٦٠) كجم: المركز الأول: محمد أحمد محمد - التعليم العالي

- ⁠وزن (٦٦) كجم: المركز الأول: أحمد محمد طه - عين شمس

- ⁠وزن (٧٣) كجم: المركز الأول: فارس محمد شحاته - إسكندرية

- ⁠وزن (٨١)كجم: المركز الأول: سيف حسن محمد - الإسكندرية

- ⁠وزن (٩٠) كجم: المركز الأول: شهاب الدين حسانين - المانية دولية

- ⁠وزن (١٠٠) كجم: المركز الأول: حمدي حسين - القاهرة

- ⁠وزن (+١٠٠) كجم: المركز الأول: محمد عصام - حلوان

- ⁠وزن (Open): المركز الأول: هادي حسين - القاهرة

يذكر ان الدكتورة نيڤين زيدان، عضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات شهدت فعاليات البطولة وشاركت في تسليم الجوائز لأصحاب المراكز الأولى.