انت الأن تتابع خبر من اضخم صفقات الهلال.. النادي يُنهي صفقة ضم نجم عالمي لتدعيم دفاعه بعد رحيل سعود عبدالحميد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعكف نادي الهلال السعودي على ترتيبات لإعلان انتقال لاعبه سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، إلى نادي روما الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية المُقامة حاليًا. ويأتي هذا القرار بعد فترة لافتة قضاها عبد الحميد مع الهلال، مُسهمًا في العديد من إنجازات الفريق.

في السياق نفسه، ذكرت صحيفة الميدان الرياضية أن إدارة الهلال تسعى للتعاقد مع الظهير الأيمن جيريمي فريمبونج، الذي يلعب حاليًا مع باير ليفركوزن الألماني، بهدف ملء الفراغ الذي سيتركه عبد الحميد. ويُعد فريمبونج من الأسماء البارزة في مركزه، حيث يحظى بتقدير كبير على الصعيد العالمي بفضل مساهماته المتميزة مع فريقه، والتي كان لها دور رئيسي في الفوز بلقب الدوري الألماني.

يتطلع نادي الهلال لأن يكون فريمبونج إضافة قيمة للفريق، خصوصًا في دفاع الجانب الأيمن. في غضون ذلك، يقترب سعود عبد الحميد من إنهاء ترتيبات انتقاله رسميًا إلى روما، حيث من المنتظر أن يكون السبت المقبل في نهائي كأس السوبر السعودي ضد نادي النصر، آخر مشاركة له بقميص الهلال، مما يضفي أهمية خاصة على هذه المباراة.

هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية الهلال لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، مع تطلعات للمنافسة القوية وتحقيق إنجازات على المستويين المحلي والقاري.