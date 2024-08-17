انت الأن تتابع خبر حقيقة الصفقة المثيرة للجدل : سعود عبدالحميد يغادر الهلال بصفقة وصفت بالمهينة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتجه اللاعب سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي الهلال السعودي، نحو الانتقال إلى صفوف روما الإيطالي في صفقة باتت قاب قوسين أو أدنى من الاكتمال. عبدالحميد، الذي أعرب عن رغبته الملحة في مغادرة الهلال وعدم استكمال السنة المتبقية في عقده، يسعى لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، رغم تشكيك البعض في جدية عرض روما.

وفقا لما صرح به الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو، فقد وصل وكيل أعمال اللاعب بالفعل إلى روما الخميس للفصل في تفاصيل الاتفاق مع إدارة النادي الإيطالي. من المقرر أن يتوجه عبدالحميد نفسه إلى روما بحلول الاثنين المقبل لتوقيع العقود والمشاركة في التدريبات استعداداً لانضمامه للفريق.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من المنتظر أن يخوض آخر مباراة له بقميص الهلال يوم السبت القادم في نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025 ضد النصر. يُشير دي مارزيو إلى أن التكلفة التقديرية لصفقة انتقال سعود عبدالحميد تبلغ حوالي 2.5 مليون يورو (ما يقارب الـ10 ملايين ريال سعودي).

بينما أفاد الحارس الأسطوري للهلال محمد الدعيع، في تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، بأن عرض روما لا يتجاوز الـ400 ألف يورو، معتبرًا هذا المبلغ بمثابة إهانة للاعب ولنادي الهلال. من المرتقب أن يلقي هذا الانتقال الضوء أكثر فأكثر على موهبة عبدالحميد ورغبته في تحقيق النجاح في الكرة الأوروبية.