نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بيراميدز في مواجهة بطل زنزبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة جي كيه يو بطل زنزبار، في إطار مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره جي كيه يو في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود صابر - محمود زلاكة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي