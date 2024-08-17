نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك وبلدية المحلة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق بلدية المحلة، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



حاول لاعبي الزمالك الضغط والسيطرة على مجريات المباراة، في محاولة لإحراز هدف التقدم في اللقاء، ولكن دون جدوى.



تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد عاطف – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – مهاب ياسر.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".



ويتواجد على مقاعد البدلاء:



عمر عبد العزيز وأحمد خالد عبد الغفار وحسن أبو المعاطي وهشام محمد فؤاد ويوسف أحمد حسن وحازم أسامة ومحمد صلاح ذكي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسامسون أكينيولا.



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