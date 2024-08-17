مشاركة متميزة للاولمبياد الخاص المصري في مؤتمر تدشين البرنامج الأول لاستدامة المهن الرياضية في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - شارك وفدا من الأولمبياد الخاص المصري بفعالية في مؤتمر تدشين البرنامج الأول لاستدامة المهن الرياضية في مصر والذي أقيم بقصر عابدين بحضور لفيف من الوزراء والشخصيات العامة.

مشاركة متميزة للاولمبياد الخاص المصري

أكد الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري علي اهمية المشاركة في تلك المؤتمر الهام، حيث مثلت هذه المشاركة خطوة بارزة في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية برياضة ذوي الاعاقة في مصر، كانت هذه المشاركة فرصة جيدة لتبادل المعرفة وبحث سبل دعم وتطوير البرامج الرياضية بما يخدم المجتمع الرياضي بشكل عام.

أشار الدكتور فتحي ندا النقيب العام في كلمته الافتتاحية إلى أن تعزيز استدامة المهن الرياضية هو ضرورة ملحة لضمان استمرارية النمو والتطور في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن النقابة ستواصل دعمها لكافة المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.

خلال المؤتمر، عرض فيديو قصير عن الاجتماعات والجلسات التحضيرية التي تمت بين مسئولي الأولمبياد الخاص المصري والنقابة العامة للمهن الرياضية والتي نوقشت فيها سبل تطوير استدامة المهن الرياضية بما يتماشى مع مبادئ الإدماج والابتكار وصياغة وتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين بما يضمن فاعلية البرامج المشتركة وخاصة التي تخص المدربين واعدادهم وصقلهم واعتمادهم واعطاءهم تصاريح مزاولة المهنة بشكل رسمي.

ومم المقرر ان يتم تفعيل البرتوكول المشترك بين الجانبين خلال الايام القليلة القادمة، ويتوقع أن يسهم هذا التعاون في رفع مستوى الأنشطة الرياضية وضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين من لاعبي الاولمبياد الخاص واسرهم والمدربين.