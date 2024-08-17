نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال عبد الواحد يسجل هدف الأهلي الأول في شباك مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي ومودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

هدف عمر كمال عبد الواحد في شباك مودرن سبورت

واستطاع عمر كمال عبد الواحد افتتاح الأهداف في الدقيقة 50 ليضع الأهلي في المقدمة مع بداية الشوط الثاني.

وكان الأهلي قد حسم الدوري رسميا أمام سموحة بعد الفوز بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليضمن به النقطة الأخيرة لحسم اللقب.

تشكيل الأهلي لمباراة مودرن سبورت

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: أحمد عابدين، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، إسلام عبدالله

خط الوسط: أحمد بيومي، مصطفى أبو الخير، يوسف عبدالحفيظ

خط الهجوم: يوسف جمال، محمد عبدالله، كهربا.

يجلس على دكة البدلاء:‏ معتز محمد وحازم جمال وأحمد أشرف وإبراهيم عبد الحكيم ومحمود لبيب ومحمد رأفت ‏وريندورف أدوم وعمر كامل وعلي نادر.‏