نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية المحلة ينهي قصته مع الدوري الممتاز بتعادل درامي مع الزمالك في ختام دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق بلدية المحلة، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح فريق بلدية المحلة، في الدقيقة 59، عن طريق اللاعب وحيد محسن، برأسية قوية سكنت شباك الزمالك.

ونجح محمود عبد الرازق شيكابالا، في إحراز الهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة 70 من أحداث الشوط الثاني، بعد تمريرة من محمد أشرف روقا.

فيما نجح ناصر منسي في إحراز الهدف الثالث في اللقاء، لصالح أبناء ميت عقبة، في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد استغلال أخطاء مدافعي بلدية المحلة.

فيما نجح حمزة مجدي، في إحراز الهدف الرابع في اللقاء، هدف التعادل لبلدية المحلة، في الدقيقة 90، من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة.

فيما رفع فريق بلدية المحلة رصيده نقطة واحدة، محتلا المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة.