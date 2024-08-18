نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت تنتصر على الأهلي بسيناريو درامي في ختام الدوري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل احداث مباراة ال مباراة الأهلي ومودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".



واستطاع عمر كمال عبد الواحد افتتاح الأهداف في الدقيقة 50 ليضع الأهلي في المقدمة مع بداية الشوط الثاني



وكان عبد الكبير الوادي قد سجل هدف التعادل لناديه في الدقيقة 83 قبل أن يفوز مودرن سبورت بريمونتادا قاتلة.

بينما سجل مودرن سبورت هدفه الثاني في شباك النادي الأهلي وذلك في الدقيقة التاسعة والثمانون من الوقت الأصلي في المباراة.

تشكيل الأهلي لمباراة مودرن سبورت



حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: أحمد عابدين، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، إسلام عبدالله

خط الوسط: أحمد بيومي، مصطفى أبو الخير، يوسف عبدالحفيظ

تشكيل مودرن سبورت أمام الأهلي



حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، عبد الرحمن رشدان، خالد رضا، طارق طه

وسط: أحمد كباكا، محمد نصير، محمد محمود، علي زعزع، هشام عادل

هجوم: علي ياسر