نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك أمام بلدية المحلة باستاد السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء في مباراة بلدية المحلة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري تدريبات بدنية خاصة باستاد السلام عقب انتهاء اللقاء.

تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك أمام بلدية المحلة

وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.

وتعادل فريق الزمالك مع بلدية المحلة لفوز بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.