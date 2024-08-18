نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "مايسترو" الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المفاوضات بين النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، مستمرة بشأن التعاقد مع عمر الساعي نجم الدراويش، بالموسم الجديد.

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "مايسترو" الإسماعيلي

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المفاوضات لا تزال شفوية على مستوى التناقش بين رئيسين الناديين ولم ترتقي للعرض الرسمي، لكن الأهلي رفع عرضه من 20 مليون إلى 30 مليون جنيه وثنائي إعارة لإتمام الصفقة".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي لم يتفاوض من أجل عبدالرحمن مجدي لاعب الدراويش للحصول على توقيعه، واللاعب خارج الصورة وحسابات الجهاز الفني".