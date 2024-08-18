ليفركوزن بطلاً للسوبر الألماني

ليفركوزن بطلاً للسوبر الألمانيتُوّج باير ليفركوزن بطلاً لكأس السوبر الألماني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على شتوتغارت بركلات الترجيح 4-3، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، السبت الأحد.

افتتح باير ليفركوزن التسجيل في الشوط الأول بواسطة فيكتور بونيفاس في الدقيقة الـ11، وأدرك إنزو ميلوت التعادل لشتوتغارت في الدقيقة الـ15.

وأكمل باير ليفركوزن المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ37 بعد طرد مارتن تيريير بالبطاقة الحمراء.

وفي الشوط الثاني، أحرز دينيز أونديف الهدف الثاني لشتوتغارت في الدقيقة الـ63، وأدرك باتريك شيك التعادل لليفركوزن في الدقيقة الـ88، لتبقى النتيجة على حالها حتى صفارة النهاية، ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي حسمها ليفركوزن لمصلحته 4-3.

وبتفوّقه على شتوتغارت حقّق فريق المدرب تشابي ألونسو لقب كأس السوبر الألماني للمرة الأولى في تاريخه.