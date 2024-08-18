نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوزيه جوميز يرحل إلى البرتغال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغادر القاهرة فجر اليوم الأحد، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متجها إلى بلاده لقضاء فترة إجازة عقب نهاية مباريات الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

جوزيه جوميز يرحل إلى البرتغال

ومن المقرر أن يعود جوزيه جوميز إلى القاهرة يوم 28 من الشهر الجاري لقيادة الفريق، بعد قضاء فترة الإجازة استعدادًا لمباريات الموسم الجديد ولقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر له يوم 27 سبتمبر المقبل.



وتعادل فريق الزمالك مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.