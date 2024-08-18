نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد 18-8-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأحد الموافق 18-8-2024، العديد من المباريات على مختلف ملاعب العالم، وتحديدًا الدوري الانجليزي.

وانطلقت مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد 2024-2025، مساء الجمعة بمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام، والتي انتهت لصالح الشياطين الحمر بهدف نظيف دون رد.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد 18-8-2024

1- برايتون 3 نقاط.

2- أرسنال 3 نقاط.

3- ليفربول 3 نقاط.

5- أستون فيلا 3 نقاط.

4- مانشستر يونايتد 3 نقاط.

6- نيوكاسل 3 نقاط.

7- بورنموث نقطة.

8- نوتنجهام فورست نقطة.

9- برينتفورد.

10- تشيلسي.

11-كريستال بالاس.

12- ليستر سيتي.

13- مان سيتي.

14- توتنهام.

15-وست هام.

16- فولهام بلا نقاط

17- ساوثهامبتون بلا نقاط.

18- إبسويتش تاون بلا نقاط.

19- وولفرهامبتون بلا نقاط.

20- ايفريتون بلا نقاط.

