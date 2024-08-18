"بدأت اللعبة مبكرا بين عملاقي ألمانيا" ليفركوزن يتحدى بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت سيمون رولفس، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، عن استمرار المدافع جوناثان تاه مع الفريق، خلال الموسم الجديد.

ليفركوزن يجدد تحديه لبايرن ميونخ بتصريح حاسم

وقال رولفس، في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا": "جونا متواجد معنا، ويتحلى بالتركيز.. هو جزء مهم من الفريق، ومرتبط بالطبع بكل لاعب، وبالمدرب والجماهير".

وتابع: "لا يوجد أي شيء يدفعني للشك في عدم استمراره معنا.. هناك العديد من التكهنات، وأثير أن هناك الكثير من اللاعبين، الذين رحلوا عن الفريق في أبريل ومايو الماضيين، لكنهم مستمرون حاليا مع الفريق".

وكانت شبكة "سكاي" قد ذكرت في وقت سابق، أن تاه توصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ للانتقال إليه، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، لكن الأخير فشل في الاتفاق مع ليفركوزن حول الصفقة، ليؤكد المدرب تشابي ألونسو اعتماده على تاه في الموسم الجديد.