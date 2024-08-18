انت الأن تتابع خبر مفاجأة في الأهلي: نجم الفريق يطلب رحيله والمبلغ المطلوب يثير الدهشة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافق نجم النادي الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيرسي تاو، على فسخ عقده والرحيل بنهاية هذا الموسم، وذلك بعد أن عانى من عدة إصابات خلال الموسم الحالي، مما أثر على مشاركته مع الفريق.

اشترط اللاعب الحصول على قيمة عقده كاملة، والتي تبلغ مليون و500 ألف دولار (ما يعادل 75 مليون جنيه مصري)، كتعويض عن فسخ العقد بالتراضي.

وقد أنهى النادي الأهلي مشاركته في مسابقة الدوري العام لهذا الموسم بعد مباراته الأخيرة ضد فريق مودرن سبورت، والتي أقيمت أمس السبت في تمام التاسعة مساءً، وانتهت بخسارة الأهلي بهدفين مقابل هدف.

كانت المباراة ذات أهمية كبيرة، حيث كانت فرصة للأهلي للاحتفال بالفوز بالبطولة مع جماهيره، ولكن الخسارة لم تؤثر على تتويجه الرسمي ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ44 في تاريخه، بعد أن جمع 85 نقطة، متصدرًا بها ترتيب الدوري المصري.