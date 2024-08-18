انت الأن تتابع خبر " الخطيب " يفاجئ الجميع عقب رحيل " محسن صالح " عن النادي وقرار هام بشأن " لجنة التخطيط "والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الأحداث المثيرة للجدل في الساعات القليلة الماضية والتي تحدث داخل النادي الأهلي حيث أن العديد من التحركات تمضي على قدم وساق والتي من بينها القرار المفاجئ من جانب الكابتن محسن صالح الذي تقدم باعتذار عن منصبه في رئاسة لجنة التخطيط داخل النادي والتي أمضى فيه حوالي خمس سنوات ، وهو من القرارات المفاجئة لكنها كانت متوقعة بسبب الهجوم الدائم على عمل تلك اللجنة طوال السنوات الماضية من جانب الجماهير
- جدير بالذكر أن هناك العديد من الأسئلة التي طرحت عقب رحيل محسن صالح عن النادي والتي جاء أهمها حول هوية الشخص الذي من الممكن أن يتولي المهمة في مكانه ويتمتع بنفس القدر من الخبرة والكفاءة وهو سؤال طرح على طاولة اجتماعات النادي الأهلي والعديد من البرامج الرياضية
– قرار الخطيب
- في ذات السياق فقد أوضحت بعض التقارير الصحفية عن مصادر داخل النادي الأهلي أن هناك رغبة من جانب رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب في إلغاء عمل لجنة التخطيط في داخل النادي بشكل نهائي والاكتفاء بلجنة الكرة والجهاز الفني، ولجنة الاسكاوتنج تيم والتي بمقدوره أنه يتابع عمل كل شئ داخل الفريق من خلالها وهو قرار من المنتظر أن يتم اتخاذه في الساعات القليلة القادمة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك العديد من التغييرات التي تحدث في النادي في الفترة الحالية .